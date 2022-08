«La NBA sigue viendo en el Baskonia una fábrica de talento»

Son las nueve de la mañana de un día de verano en Brooklyn y Tiago Splitter (Joinville, Brasil, 1985) se dispone a entrenar. No de la forma que a él le hubiera gustado. De corto, a sus 37 años. Pero hace ya cuatro que se puso el traje de entrenador después de que las lesiones de cadera le obligaran a una retirada prematura tras conquistar un anillo de la NBA con los Spurs (2014). Reconoce que fue «duro» su cambio de rol, que se notó «algo perdido» al principio de la aventura técnica antes de volver a notar «la adrenalina del baloncesto». Ahora afronta su cuarta temporada como asistente en los Nets todavía con la sonrisa esbozada después de su reciente estreno triunfal como entrenador principal en el Global Jam, primer torneo sub-23 organizado por la Federación de Canadá, todavía de carácter amistoso, en la que la selección de Brasil doblegó a la de Estados Unidos en la final. «Ellos tenían al equipo de la universidad de Baylor, campeón el año pasado», saca pecho el exjugador del Baskonia.

- (Risas) Un poco raro. Me puse más nervioso que cuando jugaba. Era la primera vez y sabía de la importancia que tenía para los chicos y la federación. Fue una experiencia muy buena para mí. Ver todas las cosas que un entrenador tiene que tener preparado, aspectos del juego dentro y fuera de la cancha… He abierto los ojos y ya me siento más preparado para si un día me llega una oportunidad más grande.

La selección de Splitter con el trofeo que ganó en la final contra Estados Unidos en Canadá.

- ¿Cómo fue su primera charla?

- No era la primera vez. En el baloncesto americano la distribución de tareas es distinta a Europa y ya he dado muchas como asistente en la NBA. Suelo planear antes lo que voy a decir, especialmente lo táctico y lo que tienes estudiado, pero la parte de motivar me sale natural.

- ¿Quién le abrió la puerta de los banquillos?

- Los contactos que tengo de mi etapa como jugador en la NBA y en la Federación de Brasil, puesto que también soy asistente de la selección senior.

El bautismo «Me puse más nervioso que de jugador. Sabía de su importancia para los chicos»

- ¿Cómo ha sido el cambio de dejar de jugar a los 33 años, todavía en plenitud, a los banquillos?

- Duro. Al principio estaba en busca de qué hacer. Porque no sabía, andaba algo perdido. Hasta que la NBA junto a la FIBA me invitó a un campus en las Bahamas (Basketball Without Borders). Estaba ahí entrenando a unos chavales y de golpe sentí '¡leches!, esto es lo que quiero hacer'. Volví a sentir la adrenalina con la que jugaba. Es lo que nos hace venir, madrugar y sacrificarse durante el año. He tenido que aprender, meter horas, estudiar, pasar el balón e ir creciendo. Todavía tengo pocos años de experiencia pero ya se más o menos por dónde van los tiros.

- ¿Pide consejo a antiguos entrenadores?

- Sí, a muchos. Siempre intento mantener contacto con gente que conozco. Con Neven (Spahija) tengo bastante relación, que disfrutó de una experiencia parecida a la mía. Con Dusko (Ivanovic) tengo menos contacto pero me llevo todo lo que me ha enseñado sobre la disciplina y los pequeños detalles.

- ¿Y a Iñaki Iriarte?

- Casi todos los días. Con el 'Iri' hablo bastante sobre decisiones, qué hacer, le traslado mis dudas y él me las resuelve. Es una persona que siempre me ha apoyado y nunca deja de hacerlo.

- El jugador se divierte en la cancha. ¿El entrenador disfruta de los partidos?

- Yo sí, pero son momentos muy cortos. Un buen parcial cuando el equipo juega bien, por ejemplo. Pero es todo muy rápido. Hay mil informaciones y el juego se me pasa volando.

Su exequipo «Es difícil competir en inferioridad de condiciones contra el Barcelona y el Real Madrid»

- ¿Qué le motiva especialmente para el futuro o dónde le gustaría entrenar?

- En la NBA, pero es difícil. Solo Kokoskov lo ha logrado sin ser estadounidense y ahora está aquí con nosotros. Me cae muy bien y me gusta mucho como entrenador. Me está enseñando. La NBA es más internacional cada vez, espero que pueda tener una oportunidad y si no, dónde sea. Esto va para largo, ya tengo claro que es lo que quiero hacer y no voy a tirar la toalla muy pronto.

Una casa con el primer sueldo

- ¿Cómo repercute para el Baskonia la llegada a la NBA de jugadores como Fontecchio?

- Pese a no ser favorito para los títulos, aquí todo el mundo sabe que el Baskonia es una fábrica de talento. Scola, 'Chapu', Prigioni, Calderón, yo, Oberto, Teletovic… Es un club muy conocido sobre todo dentro de las directivas y los 'scouts'.

- ¿Qué porvenir le ve al Baskonia después de dejar de ser favorito a títulos?

- Obviamente el tema del presupuesto es muy importante. No sé cuál es la situación exacta, pero con el Barcelona y el Real Madrid no puedes pelear porque ellos tienen el dinero de dos gigantes del fútbol. Luego están los turcos, los griegos… Es difícil competir en inferioridad de condiciones. Dar la sorpresa todos los años es imposible. Antes podía destacar más haciendo fichajes en países con menos tradición, pero eso se ha acabado. Con internet es muy fácil localizar jugadores, agentes por todos lados, ya no hay talentos ocultos y aun así puedes ficharles, desarrollarles pero luego llega la NBA y se los lleva.

Consejo a los jóvenes «Cuanto menos tiempo gasten en el móvil, tablet y tele, mejor. Que las horas las metan en la pista»

- El francés Cissoko ha preferido ir a la Liga de Desarrollo de la NBA en lugar de debutar con el primer equipo con 18 años como hizo usted.

- Es complicado saber si lo ha hecho bien o mal. He visto mil ejemplos. El mío y el de otros jugadores. No hay una fórmula perfecta. Cada jugador es distinto, cada oportunidad es diferente, ahora la NBA busca jóvenes, quiere controlarlos desde el inicio y es muy difícil.

- ¿Qué le aconsejaría a un canterano del Baskonia?

- Veo que los jóvenes de ahora están muy preocupados por las cosas extradeportivas: 'highlights' para redes sociales y perder mucho tiempo ahí. Les diría que cuanto menos tiempo gasten en el móvil, tablet y tele, mejor. Que jueguen, metan más horas en la pista y entrenen a la velocidad del juego. Y luego, entender el baloncesto. Ver partidos y tratar de comprender por qué se hace uno u otro sistema, cómo se defiende, cómo se ataca, por qué se hace un bloqueo... Todo esto es algo que yo aprendí ahora retirado. Sabía el porqué de los movimientos que hacía yo, pero no todo el conjunto. Creo que si entiendes eso sobre la cancha, vas a jugar mucho mejor.

- ¿Y cómo se explica que haya unos cuantos jugadores que reconocen que no les gusta ver baloncesto, solo practicarlo porque es su profesión?

- Me parece raro. Estoy convencido que si metes horas, eres mejor jugador. Vale, no te gusta el baloncesto, pero juegas por dinero. Si quieres ganar más, invierte más tiempo aunque sea en casa. Para mí es una fórmula simple y exitosa.