Spahija: «Hay que respetar esta camiseta»

Triunfo muy agridulce para el Baskonia. Vencer siempre es sinónimo de buena noticia, pero en esta ocasión el guión del encuentro ante el MoraBanc Andorra dice lo contrario. Spahija lo vio desde el primer minuto. El croata, que fue honesto sobre lo visto, hizo una reflexión del papel de su equipo, especialmente en un primer cuarto en el que los azulgranas encajaron 31 puntos. «Quiero ser honesto. He visto muy pocas cosas buenas esta noche, es importante ganar el partido, y más tras jugar así», afirmó el de Šibenik para continuar diciendo que «no puede ser que cualquier equipo tenga más físico que nosotros, este partido lo ha perdido el mejor equipo. La suerte se ha ido de nuestro lado».

El preparador baskonista vio similitudes respecto al último duelo de la Euroliga ante el Real Madrid. En aquel momento, recalcó la falta de dureza de sus jugadores, sobre todo en el rebote. «Son buenos jugadores, pero hay cosas que no entiende. Debemos ser mejores en el físico y también mucho más duros». Visiblemente enfadado tras recordar un par de acciones del partido, Spahija continuó explicando que «hay que respetar la camiseta de este equipo, les diré en el vestuario cómo tiene que ser un jugador del Baskonia». Palabras que muestran una disconformidad que en muy pocas ocasiones se ha presenciado en el croata en sus dos etapas en Vitoria.

Individualmente hablando, el preparador azulgrana recalcó el buen hacer de Kurucs, autor de cuatro triples que sirvieron para la reacción del Baskonia en la parte final del tercer cuarto. «Me ha alegrado ver cómo juega y cómo pelea, se ha mantenido atento en todo momento».

Por último, en referencia a lo que espera en los próximos compromisos, Spahija admitió que en primer lugar debe «hacer entender a los jugadores lo que busco, son muy buenos pero hay cosas que no terminan de encajar. Debo ser así con mi equipo, hay que mejorar en el físico y ser más duros. No podemos empezar a jugar a partir del minuto 15, un equipo tan serio como este no puede hacer eso».

En referencia al estado físico de los jugadores tras un par de semanas parados a raíz de lo acontecido por el coronavirus, el croata se limitó a explicar que «no es fácil regresar tras estar 14 días parados, debemos coger ritmo y mostrar una mejor versión. Lo iremos haciendo, pero debemos trabajar para eso».

«Han ganado por su calidad»

Por otro lado, la otra cara de la moneda se la llevó el técnico del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro. El vitoriano, con mal regusto tras el final del encuentro, quiso felicitar desde un primer momento a sus jugadores por el buen trabajo realizado. «Es una derrota que nos hace daño, porque creo que hemos estado bien. Sabíamos que una de las claves para hacer daño al Baskonia, era desde el triple. Lo hemos hecho pero, en un partido tan ajustado, se ha impuesto la calidad individual que poseen».

A pesar de las buenas sensaciones mostradas en el parqué, Navarro fue consciente de que «eso no se refleja en la clasificación general, el baloncesto no entiende de esto, se deben ganar los partidos». Analizando la actuación del cuadro de Spahija, el vitoriano habló sobre dos jugadores en concreto. Por un lado, Wade Baldwin, y por otro lado, un eficaz Arturs Kurucs: «Ambos jugadores han estado esenciales en la segunda parte, Kurucs ha hecho un muy buen trabajo cada vez que estaba en cancha y Baldwin, con la calidad que tiene, ha sido clave en el triunfo del Baskonia».

Para finalizar, Navarro admitió que su jugador, Amine Noua, fue baja de última hora tras resentirse aún del coronavirus. El francés, a diferencia de algunos de sus compañeros, tuvo que ir al hospital. «Noua aún se resiente, espero que pronto lo tengamos disponible. Esto no es nada sencillo. Son semanas extrañas».