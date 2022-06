Spahija: «Nos llega este partido demasiado pronto, me parece que no es justo»

Real Madrid - Baskonia Spahija: «Nos llega este partido demasiado pronto, me parece que no es justo» El técnico azulgrana cree que «un equipo que sale de tres partidos necesita un día más», pero ve a su escuadra «fuerte» y con la «idea clara» de cómo sorprender al Real Madrid

Neven Spahija ve al Baskonia «fuerte» en la previa del primer encuentro de semifinales contra el Real Madrid. «Un equipo capaz de ganar en el último cuarto 23-5 físicamente está muy bien», ha reconocido. Pero también ha mostrado su malestar por el reducido tiempo de descanso de los suyos, dos días menos que los blancos. «Nos llega ese partido demasiado pronto, me parece que no es justo. Un equipo que sale de tres partidos necesita un día más. Me molesta. Con un día más tienes más posibilidades de recuperar la plantilla y preparar el vídeo mejor», ha añadido.

Pero también cree que el equipo tiene «la idea clara» para derrotar al Real Madrid. Un conjunto al que conoce bien y que llega «en un momento mucho mejor» respecto a anteriores enfrentamientos. «Vamos a jugar contra el finalista de la Euroliga, uno de los mejores equipos de Europa. Es un equipo con mucha calidad», ha reconocido, aunque aspira a sorprender a los blancos con nuevos matices. «Son muchas cosas las que tenemos preparadas. Esto es play off, es completamente distinto», ha asegurado.

El Baskonia aspira a mantener su racha como visitante, donde suma tres meses ganando. Aunque el desafío es notable. «Sé que no hemos perdido fuera en casi tres meses, pero jugar contra el Real Madrid es diferente», ha advertido. Spahija se apoya en la defensa, que «siempre es importante». Como ejemplo, el triunfo frente al Valencia. «La forma en la que le ganamos, sobre todo el último cuarto, es la que cualquier entrenador tiene», ha explicado. El Baskonia tiene hambre. «No nos vamos a relajar. Volver a estar entre los cuatro mejores significa mucho para nosotros. Estamos orgullosos de este resultado, sobre todo por ganar ahí dos veces. Cuando te pones la camiseta del Baskonia siempre vas a por una victoria», ha sentenciado.