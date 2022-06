Spahija: «Cuando no metemos canastas de fuera no tenemos ese juego dentro» El técnico apunta también al «físico y rebotes ofensivos» y apela a «dar más pases y encontrar una mejor posición» en el lanzamiento exterior

«Tenemos siempre el mismo problema», sentenció un resignado Neven Spahija tras caer contra el Real Madrid en el segundo partido de semifinales. «El físico, rebotes ofensivos... Hemos hecho quince también, pero nos castigan mucho en esa faceta», explicó. Vio voluntad, pero también un Real Madrid muy superior. «Queremos, pero es muy difícil», reconoció.

Aunque también percibió otro problema recurrente, la falta de acierto en el tiro exterior, la principal faceta del juego azulgrana. «Nuestro problema más grande es que no metemos tiros abiertos. Cuando no metemos canastas de fuera no tenemos ese juego dentro. Creo que podemos jugar mejor baloncesto, parte de los tiros que fallamos es porque tiramos rápido», explicó. En ese sentido, apeló a tener «más juego, dar más pases y encontrar una mejor posición para jugar esos tiros».

También fue determinante, a su juicio, el juego que desarrolló el Real Madrid. «Juegan muy bien, nuestro nivel no ha estado ni cerca», lamentó. Incluso, pese a las ausencias de nombres como Llull o Abalde. «El Real Madrid tiene bajas, pero al nivel que juega, con una plantilla tan larga, puede responder a cualquiera. He visto bajas, pero no bajas en el juego. Siguen jugando a nivel muy alto con la idea clara», aseguró. Para ser competitivos en el tercer encuentro, apeló al factor mental. «Necesitamos ser fuertes. Ir a casa, prepararlo bien y pelear», sentenció.

Laso, contento con la defensa

Pablo Laso, por su parte, consideró clave el trabajo defensivo de su equipo. «Hemos estado magníficos», aseguró. «Hemos sido capaces de ajustar mucho mejor la situaciones de otro día. A partir de la defensa es desde donde hemos ido creciendo», añadió el técnico. En ese juego, y también en el rebote, consideró clave a Tavares. El caboverdiano celebró el trabajo colectivo en su aro. «Hace muchos años que el Real Madrid no tiene un equipo así en defensa, nos ha dado muchas victorias», aseguró, contento por haber «aprovechado la ventaja de campo». En el plano físico, Laso mostró serias dudas sobre la presencia de Llull en el tercer encuentro y fue algo más optimista con Abalde.