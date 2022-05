Neven Spahija ha dirigido este lunes el último entrenamiento antes del inicio de los play off. Las sensaciones para esrte martes (21.00 horas), en Valencia, son positivas para el técnico del Baskonia, que siente a su equipo «preparado» para asestar el golpe en La Fonteta. «Estamos seguros que podemos ganar». Para ello se llevan preparando más de una semana. Diez días en los que el croata ha incidido en un mensaje. «Necesitamos ser más agresivos».

Es la sensación con la que salió del último partido, saldado con derrota ante el Joventut con dos antideportivas y tres faltas técnicas en contra. «Es demasiado. En Tenerife también fueron tres técnicas. No nos lo podemos permitir. Si los árbitros se equivocan, no podemos estar protestando y perder la concentración». El técnico espera que fuera fruto de la tensión clasificatoria y que en el play off quede en una mera anécdota.

Afable y de muy buen humor durante la comparecencia, Spahija reconoce que no se puede esperar «un salto muy grande» en el juego de cara a este play off. «Desde el parón de la Copa hemos jugado muy bien y ya solo queda perfeccionar los detalles». Como el que de las últimas cinco derrotas ligueras, cuatro se hayan producido en el Buesa Arena. «Es lo único que me ha molestado de estos últimos meses y que no logro entender, sobre todo porque fueron partidos en los que empezamos bien».

Pero el primer asalto será en Valencia, ante un rival «consistente» y completo. «Tienen todo lo que necesitan en su plantilla, por eso han quedado terceros». Con mucho «respeto» por su rival y su «entrenador de nivel», espera un partido similar al último que disputaron taronjas y azulgranas en Vitoria, con triunfo visitante. «Tuvimos una plantilla corta para frenar su juego interior, pero ahora nuestro juego es más equilibrado y podemos responder».

Costello fue baja en aquel duelo y Wetzell aún no había llegado, por lo que son dos novedades de calado. En esta ocasión, el Baksonia tiene a todos sus hombres disponibles pese a las ligeras molestias en el pie de Fontecchio y una dolencia ocular en el ojo de Enoch, que estrenará unas gafas.

Su comparecencia será esencial a la hora de enfrentarse a los referentes taronjas sobre los que se basa su juego (segundo equipo con mejor porcentaje en tiros de dos puntos, 55%). «Nosotros somos el segundo o tercer equipo en tapones y la cuarta mejor defensa», replica Spahija, que para acabar ha querido hacer frente a las informaciones que le sitúan fuera del club a final de temporada. «Solo me preocupa el partido siguiente. Soy un profesional y seguro que no me van a molestar los rumores que salen en este momento».