Fue técnico del Valencia y conoce y le gusta la ciudad, pero Neven Spahija solo quiere volver de vacaciones. «Estamos a un paso de los cuatro mejores y regresar sería muy difícil». Sentenciar, rematar y controlar han sido los verbos más utilizados en la conferencia de prensa del croata previa al partido de este sábado en el Buesa Arena con una clara ambición. «No podemos perder la posibilidad de ganar ante nuestro público».

El técnico del Baskonia espera una batalla que «no tendrá nada que ver con la primera». Tanto, que ha preferido no pensar demasiado en qué puede cambiar el conjunto de Peñarroya y más en lo que puede dotar de más recursos a su escuadra. «Tienen muchas armas de calidad. Lo mismo Tobey juega más o Dubljevic hace un gran partido. No puedo pensar mucho sobre lo que van a hacer ellos; yo quiero mejorar a mi equipo y, si vemos otra cosa, que sepa cómo reaccionar», ha expresado.

Sabedor de que «no es fácil controlar el 100% del partido», cree que jugando un ritmo alto de baloncesto y mitigando las pérdidas del último cuarto en la Fonteta, el Baskonia tendrá «más posibilidades». «Hemos hecho un gran trabajo e importante estos días y estamos preparados para cualquier cosa. Ellos ya son muy agresivos. No sé si podrán serlo más pero tenemos que igualarles la intensidad».

El técnico azulgrana ha desvelado una pequeña confesión. «He hablado con los jugadores sobre el tema de que las últimas cuatro derrotas han sido en casa. No sé por qué pasa pero ya no puede pasar más». La labor arbitral no puede ser excusa. «Tienen una presión enorme y nosotros nos equivocamos más que ellos. Necesitamos ayudarnos entre todos para hacer un espectáculo de nivel».

Tampoco volver a caer en los mismos errores que durante más de la mitad de la temporada. «A veces se nos ocurre tirar triples como locos. Ahora ya tenemos un juego equilibrado dentro y fuera. Hemos perdido partidos con solo 4 puntos de aportación del banquillo pero el martes estuvimos igualados. Aquello es toro pasado». Por último, Spahija se ha enorgullecido de la progresión colectiva del equipo en los últimos meses como, por ejemplo, en los cambios defensivos. «Cuando estás más tiempo con el equipo lees mejor las posibilidades de los jugadores y ahora tenemos dos o tres opciones que podemos usar en cualquier momento. Esta es la labor del entrenador; sufrir y aprender cómo hacerlo mejor».