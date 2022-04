Spahija reclama la aportación del banquillo

Neven Spahija se quedó con el valor de la victoria, «muy, muy importante contra un equipo muy bueno, de los mejores que he visto últimamente, con un baloncesto impresionante». El Baskonia sumó anoche otra muesca ante el UCAM en su carrera por certificar cuanto antes y en la mejor posición clasificatoria posible su pase a los 'play off' por el título.

Ahora bien, la satisfacción por el triunfo no nubló al entrenador croata, que desveló la evidencia. «Sacamos esta victoria con el quinteto porque el banquillo no nos da mucho. Sé que puede dar mucho más. Conozco a mis jugadores». Por evitar malosentendidos, Spahija aclaró que no se trata de «una críticas» hacia los suplentes, sino de «una observación». «Espero que juguemos con más jugadores los seis últimos partidos de la fase regular. Sólo quiero empujar y apoyar», insistió.

Así justificó Spahija que para hacer frente al potencial del Murcia, un rival que carga el rebote y roba balones, empleara su arsenal más fiable. «No vi otra manera para ganar que esta», la de empleo máximo de sus titulares. «Hemos hecho cambios, pero el banquillo hoy no ha tenido su día», insistió. «Quizás no pueda jugar con muchos del banquillo al mismo tiempo. Pero quiero hacerlo con más, no con tan poca plantilla».

Vio, en cualquier caso, un equipo más «consistente» que en citas pasadas. «El Baskonia es un equipo muy serio. Salimos de una Euroliga donde peleamos hasta la última. La gente entiende. Muchos focos estaban en Baldwin, espectacular, pero si no juegan ahora, cuándo lo van a hacer», se preguntó el técnico.