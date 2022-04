Spahija: «Los de la segunda parte son los peores veinte minutos desde mi llegada»

«No sé por dónde empezar». Palabra de un Neven Spahija que reconoció un doloroso derrumbe de su equipo tras el descanso. Fue categórico. «Son los peores veinte minutos desde mi llegada. Sin ninguna energía, sin química… esto no es nuestro equipo, podemos jugar mucho mejor y lo hemos visto. Estas cosas cuando ocurren te duelen», resumió sobre el encuentro. «No hemos tenido ningún juego en ataque y defensa», añadió.

Apuntó a la selección de tiro como una de las claves del choque. «Hemos tirado de tres, de tres… sin juego interior. Sé que es un rival alto y que protege su aro muy bien, pero sabemos cómo se juega dentro. Hemos tirado demasiados triples», lamentó. Aunque también reconoció el mérito del rival para imponerse en la segunda parte. «El Gran Canaria ha jugado muy bien, sobre todo el segundo tiempo», abundó.

Tampoco vio un buen rendimiento individual de sus jugadores. «Nuestros titulares hoy no han hecho el trabajo que esperábamos de ellos», lamentó. Explicó que, pese a que algunos no estaban en plenitud, el equipo debe sobreponerse. «Hablar del físico de mis jugadores me lleva en dirección a una excusa que no quiero», añadió. En suma, apeló a levantarse y seguir. «Vamos a seguir y pelear, no llorar. Cada derrota duele, pero somos un club serio y necesitamos seguir trabajando», sentenció.

Por su parte, Porfi Fisac reconoció que, pese al mal arranque de su equipo, su rendimiento fue solvente. «En la segunda parte el equipo ha sido muy sólido en el trabajo defensivo, no hemos concedidos segundas opciones y sujetado muy bien el bloque directo. Ahí ha estado el partido», resumió.