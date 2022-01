Spahija: «Siento mucho depender de otros para tener que entrar en la Copa»

Con una media sonrisa por la victoria, pero un rictus serio por la situación del equipo. Neven Spahija ha agradecido la «ayuda» del público para que el equipo reaccionara y sacara adelante el encuentro frente al San Pablo Burgos. «En los primeros seis minutos, nos meten 17 puntos. A partir de ahí hemos empezado a jugar. Reaccionamos, hemos jugado más duro y con menos errores», ha resumido como la clave del triunfo.

Contento por mitigar las pérdidas de balón a solo 10. «Nos permite tener más acciones en ataque». Aunque molesto por los diez rebotes ofensivos concedidos. «Hemos mejorado en el segundo tiempo, pero hay que corregirlo». El Baskonia, al igual que en Lugo, ha vuelto a lanzar más tiros de tres puntos que de dos, pero esta vez con más sentido común a jucio del croata.

«Si tiras 40 es una locura, pero 28, 30 es un número que nos podemos permitir. Quiero más penetraciones y buscar el 'alley oop' con Enoch, pero las defensas se nos cierran mucho. Cuando lo hemos intentado hemos perdido dos o tres balones, igual que el día del Bayern», ha explicado antes de ofrecer los datos del equipo hasta el encuentro de hoy. «En ACB teníamos unos 28 lanzamientos triples de media, con buen porcentaje, y 38 de dos por encima del 50%».

El triunfo allana el camino para la Copa, que ahora depende del average y los resultados del Lenovo Tenerife en los dos partidos que tiene pendientes. Con dos derrotas, el Baskonia se clasificaría seguro. Con una, decidirá el average. «Siento mucho depender de otros. Es lo peor que nos puede tocar. Para nosotros no estar en la Copa es un fracaso, lo sabemos, no gusta a nadie, pero la vida es así».

Por último, destacó la jornada de descanso que tendrá mañana la plantilla. «Muchos partidos seguidos sin posibilidad de recuperarse y cada día un jugador menos (por el positivo de Kurucs). Estos días solo hemos podido hacer pequeños retoques andando, no entrenando». Lo encara con una media sonrisa, consciente de que hay mucho trabajo por hacer y con la esperanza de ir recuperando la mejor versión de sus efectivos tras el Covid. «De Giedraitis quiero que siga tirando y esforzándose en defensa. Marinkovic está peor. Ha perdido kilos y tenemos unos servicios médicos que me han dicho que era mejor que no jugara porque había riesgo de sufrir una lesión». Se espera que vuelva a tener minutos el viernes en el OAKA contra el Panathinaikos.