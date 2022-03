Spahija: «No he visto razones para tener a Baldwin en cancha»

Neven Spahija destacó varios factores en la derrota, aunque también señaló de forma directa a un Baldwin que jugó poco más de dieciséis minutos a un pobre nivel. «Es el peor partido de Baldwin desde mi llegada. No ha jugado ni ataque ni atrás, no he visto razones para tenerle en cancha. He sacado a Kurucs, que aprovecha los minutos. Queremos ganar partidos, pero con este Baldwin no se podía. No quiero decir que sea su culpa, es de todo el equipo, pero cuando juegas de esta manera tienes que ir al banquillo», sentenció.

También aseguró que el exigente calendario que está afrontando el equipo fue otra de las claves. «Con esta plantilla que tenemos es difícil jugar muchos partidos en poco tiempo. Si tenemos tiempo siempre reaccionamos. Yo siempre he jugado con banquillo, si no te da no puedes jugar. Se nota si no tienes un jugador de la experiencia de Granger. Ellos tienen calidad y lo sabemos, pero nosotros con seis partidos en doce días es muy difícil. No tenemos 15 o 16 jugadores», aseguró. Sobre el uruguayo, baja por problemas físicos, deseó que «ojalá» pueda estar contra el Alba Berlín. También consideró clave el acierto en el tiro del Barcelona y apeló a mostrar más carácter sobre el parqué. «Con todos los problemas que tenemos debemos jugar con mas orgullo, hacer alguna falta estrella y pelear», añadió.

Por su parte, Jasikevicius consideró decisiva la diferencia en el acierto. «Si recordamos el partido anterior aquí, no metimos nada y el Baskonia estaba acertado y hoy ha sido al revés. No creo que hayamos jugado muy bien, vais a pensar que estoy loco. A veces el baloncesto es tan simple, hay que meter. Hemos salido con muy buena actitud y leído situaciones muy bien», aseguró.