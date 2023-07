Steven Enoch ya es pasado del Baskonia: ficha por el Türk Telekom turco

Steven Enoch se suma a la nómina de pívots que últimamente dicen adiós al Baskonia sin pena ni gloria. Como a Micheal Eric, Landry Nnoko o Yanni Wetzell, abandona Vitoria sin haber logrado cumplir las expectativas. El poste estadounidense acabó contrato anteayer 30 de junio y no ha tardado en encontrar acomodo. Su nuevo destino es el Türk Telekom de Ankara, vigente subcampeón de la Eurocup, desde donde tratará de relanzar una carrera prometedora que el verano anterior levantó los ojos de la NBA.

Steven Enoch yeni sezonda #AnkaraBasketbolu için mücadele verecek ✍️👏



Geçtiğimiz sezon Saski Baskonya forması giyen Steven Enoch’u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Steven Enoch! 🔥 pic.twitter.com/nUeZgWqDN3 — Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) July 2, 2023

El club turco ha anunciado su fichaje en un escueto tweet. No encontrarán ni los años de contrato del mismo ni la despedida protocolaria que el Baskonia suele emitir a sus exjugadores. El club ultima los flecos para que Khalifa Diop, la muralla del Gran Canaria, sea el sustituto de Enoch, incapaz de competir por el puesto con unos Kotsar y Costello muy superiories.

Se va un pívot de 25 años, con pasaporte armenio y una serie de condiciones físicas y técnicas inusuales en jugadores de su tamaño. El Baskonia adquirió la responsabilidad de desarrollarlas tras abonar una compensación económica por sus derechos al Obradoiro, convencido de poder convertirle en su referente interior.

Así, cuando Dusko Ivanovic apenas le concedía minutos al inicio de la temporada 2021-2022 y el jugador de Norwalk (Connecticut) y sus agentes pidieron una cesión, la dirección deportiva le negó la posibilidad. Le reclamaron paciencia y trabajo, y encontró frutos bajo el mandato de Spahija.

Le dio un vuelco a sus números. Firmó cinco dobles-dobles en su año de debut en la Euroliga y otra más en la ACB. Se convirtió en el titular y pese a que no dio la talla en las semifinales de liga ante el Real Madrid de Tavares y al interés de algunas franquicias de la NBA como los Orlando Magic, el Baskonia apostó por su continuidad. La dirección deportiva mantenía la confianza en su progresión y creían que la llegada de Peñarroya podría suponer el despegue definitivo. Pero Enoch agotó la paciencia del técnico a las primeras de cambio. Se le vió visiblemente contrariado con su papel sobre la cancha en varios momentos de la temporada y, pese a que decidió descartar a Hommes, el catalán no alineó ni un minuto a al ex del Obradoiro en el último partido en Badalona.

Su vinculación con el Baskonia terminó el 30 de junio y el Baskonia no hico ademán de renovarle. Dos años después, con 122 partidos disputados, 2.202 minutos, 8 puntos y 3 rebotes de media y una compleja lesión de tobillo en la mitad del camino, deja una sensación de desilusión. Peñarroya no le quería y en las altas esferas del club existe una lógica rabia y desilusión con el rumbo del jugador. Carne de NBA pero como un pez fuera del agua.

Su involución esta temporada va desde la falta de veneno en las inmediaciones del aro hasta su nula tendencia por el lanzamiento lejano. En defensa, mantiene sus principales defectos que acompañan su todavía incipiente trayectoria. Lectura de juego y firmeza. La evolución esperada no ha llegado en Vitoria. Ahora da un paso atrás para tratar de encontrarla.