Thompson se despide del baskonismo: «Incluso ahora que me voy sólo me habéis mostrado amor»

Elegante y sobria como su juego sobre la cancha y con un toque de humor. Así ha sido la despedida del Baskonia de Darius Thompson tras abonar su cláusula de rescisión y fichar por el Efes para los próximos tres años. «A mi familia y a mí nos hicisteis sentir como en casa desde el principio», ha agradecido tanto al club como a Vitoria-Gasteiz.

En esa línea, ha remarcado la ilusión del verano anterior cuando los baskonistas llenaron las redes con el hashtag #AnnounceDarius. La afición le reclamaba al club que anunciara su fichaje después de un intenso tira y afloja con el Lokomotiv Kuban. Thompson tenía contrato con el conjunto ruso, que hizo valer sus derechos pese a estar suspendido por la guerra de Ucrania y cobró una indemnización por romper dicha vinculación.

«Desde el #AnnounceDarius del verano, los sentimientos en las victorias y en las derrotas e incluso también ahora que me voy, únicamente me habéis mostrado amor y apoyo y no puedo estar más agradecido», refleja en inglés en una publicación en su cuenta de Instagram, aquí debajo traducida.

«Aunque solo ha sido una temporada, los recuerdos y las relaciones construidas las tendré conmigo para siempre», resumió anoche el estadounidense. Excompañeros como Dani Díez no tardaron en despedirse y desear suerte al máximo asistente de la última Euroliga y mejor base de la ACB, que en el Anadolu Efes tendrá la difícil misión de hacer olvidar a Micic.