Valoración 'uno a uno' del Baskonia - CSKA de Moscú

Perasovic Entrenador En tiempos de guerra, todos los agujeros son trinchera. Perasovic anunció que en estas circustancias se trataba de resaltar las virtudes naturales de los jugadores y de esconder sus carencias, y lo hizo. Moviendo el banquillo con maestría, para mantener alta la confianza individual de cada unode ellos y la concentración del grupo durante los 40 minutos. Cada duda tenía un parada en boxes para salir frescos y centrados.

Huertas Base Lector de partidos y metrónomo del equipo. Los 15 minutos de refresco que dio a Vildoza fueron de calidad, anotando cuando no se encontraba otra vía. En defensa sufrió.

Vildoza Base Titular. Con él, el equipo fluye y su juventud y ganas le permiten defender con éxito a baseS de primer orden. Cinco asistencias completaron a sus dos triples. Acabó cojeando.

Granger Base La falta de efectivos hizo que el uruguayo ocupara el puesto de escolta casi todo el tiempo. Regaló una asistencia preciosa a Poirier, pero falló en el triple.

Hilliard Escolta Más gris que en jornadas anteriores, necesita de libertad absoluta para brillar en ataque. Se sacrificó como alero en defensa ante la baja de Garino.

Janning Escolta El de Minnesota es como el genio de la lámpara. Solo hay que pedirle algo y esperar. ¿Que seque a De Colo? Hecho. ¿Que se nos escapa el partido? Dos triples y solucionado.

Shields Alero Se acabaron las dudas. Es el momento de crecer a otro nivel. En la zona oscura en la primera parte, en la segunda explotó su facilidad para rebotear en ataque y resultó clave

El mejor Shengelia Ala Pivot Muy cerca del triple doble (8 rebotes y 9 faltas recibidas), el capitán superó un bache en el tercer cuarto para reaparecer al final y ganar el partido.

Voigtmann Pivot Su aparente frialdad llega a calentar a la afición, pero el pívot alemán aporta muchos intangibles. Gran generador de juego escondido en el tiro, dio la cara en lo decisivo.

Diop Pivot Testimonial un día más, el canterano no pasó de los tres minutos en cancha. Le sentaron precisamente tras un gran tapón a Sergio Rodríguez. Eso fue todo.

Poirier Pivot Sin hacer ruido, como una gota malaya, el francés destroza las zonas rivales. 18 puntos y 8 rebotes para 25 de valoración. Se la ponen cerca del aro y él la remata.

También jugaron Garino(0) El alero argentino continúa lesionado y lo estará hasta mediados de enero. Mientras no llegue un temporero para suplirle seguirá siendo parte del roster pero ni se vistió.. M. González(0) El vallisoletano no saltó al campo. Aparece en un acta de 11 jugadores, en la que no estaban ninguno de los lesionados o cualquier otro canterano a modo testimonial. .