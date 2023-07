Venden la silueta a tamaño real de San Emeterio... ¡y Nocioni y Pau Ribas 'pujan' por ella!

Quien siga a Fernando San Emeterio en redes sociales sabe de su sentido del humor. De sus tweets con cierta 'retranca'. Incluso de varias situaciones insólitas que ha compartido, como en la que destapó la infidelidad de un jugador del Valladolid a su cuñada. La este miércoles va todavía un paso más allá.

La cuenta 'out of context Baskonia' (fuera de contexto) desvelaba la venta en Wallapop de una silueta de cartón a tamaño real del alero cántabro cuando militaba en el conjunto vitoriano. Más concretamente con la equipación del Caja Laboral de la campaña 2010-2011, su mejor temporada individual como MVP de la ACB e integrante del quinteto ideal de la Euroliga. Un año antes logró el milagroso 'dos más uno' ante el Barcelona para ganar la tercera Liga.

Estoy en Venta…. A mí me echan de casa si entra eso… “O eso o tú!!” Se me ha dicho…. https://t.co/SR1HyxvUth — Fer San Emeterio (@saneme9) July 11, 2023

La cuestión es que el anuncio ha llegado a la vista de Fernando San Emeterio, actual ayudante de Mumbrú en el banquillo del Valencia Basket, y el 'Santo' no hay podido contenerse a comentar el divertido anuncio. «Estoy en Venta… A mí me echan de casa si entra eso… «O eso o tú!!» Se me ha dicho…», ha comentado. Con lo que acto seguido ha deparado un mayor número de reacciones. Especialmente la de dos usuarios ilustres.

Andrés Nocioni, ahora comentarista de la NBA en la ESPN desde Argentina, le pedía un favor a su excompañero. «Fer, averigua si tiene envío internacional», le ha comentado entre risas. Algo complicado, ya que el anunciante estipula entregarlo en mano «por las dimensiones» del mismo. 1,99 metros de altura. El mito azulgrana también explicaba el uso que le daría a semejante artilugio. «Extraño nuestras montañas rusas de charlas filosóficas», observaba sin perder el tono jocoso. «Aaaah, y videojuegos también, pero ahí cero palabras. ¡A cara de perro!», ha confesado.

Fer, averigua si tiene envío internacional. Extraño nuestras montañas rusas de charlas filosóficas. Ahhh y vídeos juegos también, pero ahí cero palabras. A cara de perro! 😂😂😂 https://t.co/vpmDrtrC9Y — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) July 11, 2023

A la publicación del argentino del mítico dorsal '5' azulgrana ha respondido Pau Ribas, ganador junto a San Emeterio de la icónica Liga del 2010. «¡Yo ya he pujado! ¡A la cola!», le espetaba al Chapu también entre risas. «¡Tú eres jugador activo! ¡No entras!», ha replicado Nocioni antes de enviarle un abrazo al escolta del Joventut. Así finaliza un socarrón intercambio de comentarios que no hacen más que acercar al objetivoal usuario, que en el texto del anuncio destaca que quiere que el cartón «lo tenga alguien que lo aprecie». «Ideal para un chaval que juegue al basket o un aficionado al baloncesto y al Baskonia»