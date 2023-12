Ivanovic: «Ahora no sabemos cómo está Costello, el lunes lo sabremos»

Jon Aroca Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 3 de diciembre 2023, 21:58 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Dusko Ivanovic volvió a insistir este domingo: su Baskonia depende de la defensa. «En los momentos importantes no hemos jugado la defensa con convicción e intensidad», resumió tras el encuentro. Nada que ver con la falta de acierto ni la ausencia de la estrella Howard. «Esta noche no hemos perdido porque Markus no ha jugado. Esa no ha sido la razón. Lo tengo claro. Ha comenzado desde nuestras primeras defensas en los primeros minutos», aseguró.

La otra causa reside en la mentalidad. «Es un partido en el que hemos comenzado y acabado sin la concentración adecuada. Algunos jugadores no la han tenido», resumió. Con esos dos factores, el equipo encajó una derrota que complica su camino hacia la Copa. Él cree que su Baskonia mantiene las opciones. «Creo que dependemos de nosotros y quiero que mis jugadores piensen que solo dependemos de nosotros». La espalda de Howard En otro frente quedan las molestias físicas de Howard y Matt Costello, que tuvo que abandonar la pista por un mal gesto de su tobillo. «Markus tenía un problema de espalda y ha dicho que no podía jugar», explicó sobre el primero. En el caso del pívot, aún era pronto para saber más. «Ya veremos. Mañana sabremos cómo estará. Ahora no sabemos», sintetizó..