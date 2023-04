Vidorreta elogia al «puto Kotsar»: «Es extraordinario»

9 de octubre de 2022. Tercera jornada de Liga. Solo 5.706 espectadores en el Buesa Arena. Mediado el tercer cuarto de la visita del Tenerife a Vitoria, con el Baskonia tratando de remontar, Txus Vidorreta pide tiempo muerto. «Ahora resulta que no vas a poder parar a Kotsar, que el año pasado jugaba en el puto Hamburgo», le recriminó a Shermadini. «Dos balones perdidos de mis bases contra el puto Kotsar», prosiguió.

La ACB publicó el vídeo unos días después y provocó la indignación del baskonismo y del conjunto germano. No tanto del pívot estonio y de la plantilla azulgrana, que desde el primer momento supo darlo la vuelta y convertirlo en un motivo para bromear. Los jugadores vacilan con lo de «puto» y hasta el propio Baskonia y la Euroliga utilizan la expresión en las redes sociales para referirse a las mejores actuaciones de Kotsar.

Más de seis meses después, Tenerife y Baskonia se vuelven a encontrar en un contexto totalmente diferente. El poste de Tallin se ha convertido en uno de los mejores 'cincos' de Europa y Txus Vidorreta se ha sumado a los reconocimientos. «Es extraordinario. Está haciendo una temporada fantástica. Juega el roll, el rebote y la defensa...», ha declarado este sábado en la rueda de prensa previa al partido de mañana (13.00 horas).

El técnico bilbaíno suscribe cada una de las alabanzas que el Baskonia ha recibido durante todo el transcurso de la fase regular de la Euroliga, finalizada ayer de forma cruel para los intereses azulgranas. «Tiene muchos jugadores buenísimos» y «me encanta el estilo que imprime al equipo Joan» son solo dos de los muchos elogios que ha lanzado al equipo de Zurbano antes de mencionar a varios integrantes de la plantilla.

«Me gusta muchísimo Darius Thompson. Marinkovic está haciendo un temporadón. Giedraitis es buenísimo. Y en las situaciones de jugeo interior, Costello es un tirador extraordinario que además conoces bien el juego». Ahí es cuando ha reparado en «Maik Kotsar», cerrando así la una de las polémicas de la primera vuelta, en la que el Tenerife se llevó la victoria del Buesa. Al terminar el partido, el técnico tendió la mano a Dani Díez, su exjugador, pero este le negó el saludo.

El Baskonia defiende el liderato mañana ante una de sus bestias negras en la competición doméstica. «Queremos competir mañana y hacer el buen partido al que te exige siempre el Baskonia. Si no estás concentrado, es muy difícil no llevarte una buena cuerada», ha expresado el entrenador del cuadro canario, que también ha destacado que Peñarroya «ha implicado a toda la plantilla» en la ACB. «Y sin olvidarnos de Howard, que si no estás atento te mete diez triples y te vas a casa mirando para otros lado», ha concluido.