Vildoza firma por dos temporadas con el Estrella Roja

Luca Vildoza, durante un encuentro de pretemporada con los Milwaukee Bucks. / e. c.

Luca Vildoza vuelve a Europa. Lo hace con un contrato por dos temporadas con el Estrella Roja y también con la obligación de abonar al Baskonia una cantidad económica a cambio de que el club renuncie a los derechos sobre el jugador en el Viejo Continente, según fuentes consultadas por este periódico. Las conversaciones entre los agentes del argentino y el club vitoriano transcurren por la vía de la sintonía y la comprensión, hasta el punto de que no ha habido bloqueo alguno desde las oficinas del Buesa para que el director de jugador albiceleste rubrique su compromiso con el club belgradense, que visitará el Buesa Arena el próximo miércoles para enfrentarse al Baskonia en el choque correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga.

La incorporación de Vildoza al Estrella Roja cierra un capítulo que ha permanecido candente durante las últimas semanas. El argentino pone fin a sus intentos de encontrar un hueco estable en la NBA, rompe con los Milwaukee Bucks y opta por recalar en Belgrado después de haber recibido propuestas de otros equipos como el Maccabi. En su momento, el Baskonia también sopesó la opción de atraer a Vildoza para tapar el hueco que sigue pendiente en su perímetro, aunque su propuesta nunca se acercó a las pretensiones económicas del jugador. Todo apunta a que la tasación de mercado de Vildoza realizada por la entidad azulgrana no encontró un término de acuerdo con la otra parte negociadora, dispuesta a firmar el mejor contrato posible a este lado del Atlántico. De esta forma, no habrá reencuentro entre el Baskonia y un jugador que dejó cerca de dos millones de dólares en las arcas azulgranas cuando decidió dar el salto a la NBA para firmar con los New York Knicks en abril de 2021.