«Algunos se pueden sentir traicionados pero yo siento amor por Vitoria y Baskonia»

Luca Vildoza llega al hotel en el autobús del Baskonia y baja las escaleras de espaldas. Sin querer mostrarse hasta que agarra la maleta, se quita los cascos de música y pide a las periodistas entrar al hall. Con el rictus propio del que ha viajado mucho en los últimos días, se siente «contento de volver a Vitoria y tranquilo» a la vez que se le apilan diferentes sensaciones. «Yo quería jugar mañana», reitera. Reacio a hablar del conflicto que mantiene con el club vitoriano por sus derechos. «Mi visión me la voy a quedar para mí. Hay un desacuerdo y lo arreglarán los agentes y los abogados».

- ¿Se siente raro?

- ¿Por qué?

- Vuelve a Vitoria con otro equipo y el Baskonia amenaza con denunciarle.

- Realmente no tengo nada que decir de eso. Estoy tranquilo, contento de pertenecer a un equipo. Hoy fue mi primer entrenamiento y me sentí bastante bien e involucrado. Mañana lamentablemente no puedo jugar, tema papeles. Pero el viernes voy a hacer mi debut.

- ¿El club se lo ha asegurado?

- Asegurado no, salió el papel de la FIBA y debutaré ante el Madrid.

- ¿Cómo le explica a la afición lo que ha pasado? ¿Cuál es su versión?

- Cada uno lo puede interpretar como quiera. Mi visión me la voy a quedar para mí. Hay un desacuerdo que si quisiera explicar no podría porque no lo sé explicar bien. Para eso está mi abogado y es una cuestión de sensaciones.

- ¿Le hubiera gustado volver al Baskonia?

- Sí, hubiera sido bonito. Al final, mi familia está acá, mi novia es de acá, me siento muy identificado con la ciudad, la manera que juegan,. el famoso carácter, siempre me sentí identificado. Al final ganamos una Liga, no se pudo dar, quizás en futuros años se pueda volver a dar depende como se siente la afición.

- Si usted quería venir, el Baskonia ficharle y había buena relación, ¿por qué la situación parece que se va a complicar tanto?

- Acabó como acabó. La oferta venía mejor de otro lado y sinceramente esa fue mi decisión. Yo pienso en mi futuro postdeportivo y no tengo porque dar tantas explicaciones

- ¿Qué espera mañana del Buesa?

- No sé, diferentes sensaciones. Algunos estarán molestos, otros vendrán de buena fe, pero yo jamás quise hacerle daño a nadie. Es una cosa que está fuera de mí. Que lo están arreglando mis agentes, mis abogados, el Baskonia… es cuestión de un desacuerdo, nada más. La verdad que yo quería jugar. Quiero jugar al basket, llevo un mes entrenando, gimnasio y tiro y quiero jugar. Despegarme de todo lo extradeportivo y jugar que es lo que más me gusta.

- ¿Le gustaría arreglarlo con el Baskonia

- Yo problema no tengo con el Baskonia. El problema fue más tema político, tema cláusula, tema contrato, en el que yo poco tengo que ver. Solamente quería volver, jugar al basket, pero no se dio mi regreso al Baskonia. Yo vivo aquí, tengo la mejor onda con la ciudad y con la gente, algunos se pueden sentir traicionados pero yo siento amor por Vitoria y Baskonia. Básicamente me dio el pie a la Euroliga y a crecer. Y estar en la mejor liga del mundo.

- ¿Se siente molesto con el club por su comunicado?

- Al final es política, cada uno tiene su versión de las cosas. Eso lo están arreglando mi abogado y mis agentes que saben más del tema.

- ¿Era el Estrella Roja su mejor opción?

- Hubo más. El CSKA no se pudo dar por tema extradeportivo también, había contratos temporales, el Maccabi también estaba por ahí pero me decidí por Estrella Roja. La ciudad es increíble, el equipo es similar a lo que veníamos jugando con Baskonia, quizás no con tanto nombre pero al final quería jugar y da igual si acá o en Quilmes.

- ¿Cree que es preocupante que Zalgiris y Estrella Roja fichen jugadores que quiere el Baskonia?

- Un club que lleva 25 años en la Euroliga no va a empequeñecer nunca. Quizás no tienen el mismo presupuesto que tenían antes pero sin duda cuenta con el mejor scouting de Europa. No hay ninguna duda de que con Howard hicieron un gran fichaje, con Thompson también, con los 'cincos' hicieron un gran fichaje cuando quizás no estaban en el mercado. Yo, realmente no se pudo dar por tema económico y demás desacuerdos, pero siempre le voy a desear lo mejor al Baskonia.

- Lo que parece es que al Baskonia le sigue.

- Sí, lo vengo siguiendo. Me sé todos los fichajes, los números, los partidos que han jugado bien, mal. Pero al final las cosas no se dieron de la mejor manera para Baskonia pero yo estoy contento de estar acá.

- ¿El sueño de la NBA ha sido agridulce?

- Estuve en la NBA. No todos pueden decir lo mismo. Quizás no se dio este año lo mejor de estar ahí, pero disfruté de estar allí, de compartir con el mejor jugador del mundo , con estrellas que acá no lo iba a poder hacer. Al menos me demostré a mi mismo que di el paso y no se dio. Al final uno arriesga por tanto que no siempre te devuelven lo mismo así que nada, aquí estoy de vuelta.

- ¿Cómo está físicamente?

- Vengo a tope. Quizás me falta algo de ritmo de juego, que era lo que necesito, pero físicamente me siento mejor que nunca.