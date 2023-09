La Virtus de Bolonia despide a Scariolo por quejarse en rueda de prensa de la confección de la plantilla

Sin haber comenzado la temporada, Sergio Scariolo ha sido despedido de la Virtus de Bolonia. Sus declaraciones en la primera rueda de prensa que concedía en el nuevo curso, tras regresar del Mundial con España, sentaron mal a nivel interno en el club. El técnico italiano, que compaginaba sus funciones con las de seleccionador español, mostró su malestar con la confección de la plantilla, como ya dejó entrever al final del curso pasado.

Principalmente, lamentó que el conjunto italiano no lograra cerrar el fichaje de Nikola Milutinov, uno de sus objetivos, que finalmente regresó al Olympiacos. «Los jóvenes nos están echando una mano en los entrenamientos y tal vez podrían darnos algunos minutos en el campeonato ya que no está Milutinov», dijo Scariolo.

También abordó un tema polémico. El club tiene apartado al danés Iffe Lundberg, del que llevan todo el verano queriendo desprenderse sin éxito debido a su presunta elevada ficha. «No está considerado entre los jugadores que estarán disponibles para el primer equipo. Es una decisión del club que naturalmente tiene prioridad absoluta en este momento. Debo decir que está entrenando con mucha seriedad y profesionalidad, como siempre lo hizo el año pasado», remarcó.

Por último, el técnico echa en falta un sustituto de Teodosic, que puso rumbo al Estrella Roja. «Aún no lo he identificado, tendremos que entender si alguien puede dar un paso adelante. ¿Dobric? Hará falta algo de tiempo», señaló. El serbio es un escolta-alero. «El equipo lo construye el club, ahora nos toca a nosotros hacerlo mejor. Pero mirando que las plantillas que más se han reforzado son los que el año pasado se quedaron fuera del play off, no podemos tener grandes esperanzas», concluyó en su última comparecencia como entrenador de la Virtus.

«Las declaraciones del entrenador difundidas a la prensa el 13 de septiembre de 2023, que siguen a las difundidas durante la rueda de prensa de final de temporada el 27 de junio de 2023, lamentablemente socavan la serenidad y el entusiasmo del entorno», anuncia el comunicado de su cese. «El club también comunica que el primer ayudante Andrea Diana ha sido relevado de sus funciones», finaliza.

Fin de su segunda etapa

Así finaliza la segunda aventura de Scariolo en Bolonia. Antes había ocupado el banquillo de su eterno rival, el Fortitudo (1993-1996), lo que le impulsó a una exitosa carrera. Pasó por el Baskonia en dos ocasiones (1997-1999 y 2013-2014), Real Madrid, Unicaja, Khimki, Milán y sus tres años como asistente en los Toronto Raptors, donde ganó un anillo.

Regresó a Europa en 2021 para llevar a la Virtus a la Euroliga y lo logró obteniendo el título de la Eurocup en 2022. Sin embargo, la temporada pasada fue más que discreta y sus declaraciones, en un verano en el que ha habido un bajón de presupuesto, han acabado con la confianza de la directiva. El club italiano negocia con Andrea Trinchieri, libre tras salir del Bayern, como sustituto.